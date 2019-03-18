Джекі Чан зіграє у фільмі про альпіністів

Згідно з інформацією видання, в основі сюжету закладено історичну експедицію групи чотирьох китайських альпіністів у 1960 році, які першими в історії підкорили Еверест з північної сторони гори. Лише троє з них змогли дістатись до вершини, однак на зворотному шляху вони все ж змогли врятувати четвертого члена групи, якому довелося зупинитися на середині шляху.



Зйомки фільму вже почалися, його вихід запланований або на свято Дня утворення КНР, або на китайський новий рік у 2020 році.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що студія Marvel представила офіційний трейлер фільму "Месники: Завершення".