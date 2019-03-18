Джекі Чан зіграє у фільмі про альпіністів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Актори Джекі Чан та Джекі Ву зіграють головні ролі у фільмі про перших альпіністів з Китаю, які підкорили Еверест. Створенням картини займеться кінокомпанія Shanghai Film Group, а режисерське крісло займе постановник з Гонконгу Деніел Лі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
Згідно з інформацією видання, в основі сюжету закладено історичну експедицію групи чотирьох китайських альпіністів у 1960 році, які першими в історії підкорили Еверест з північної сторони гори. Лише троє з них змогли дістатись до вершини, однак на зворотному шляху вони все ж змогли врятувати четвертого члена групи, якому довелося зупинитися на середині шляху.
Зйомки фільму вже почалися, його вихід запланований або на свято Дня утворення КНР, або на китайський новий рік у 2020 році.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що студія Marvel представила офіційний трейлер фільму "Месники: Завершення".