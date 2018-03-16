Джастин Трюдо осудил "подлую" русскую атаку в Британии

КИЕВ. 16 марта. УНН. Страны Запада обдумывают карательные меры в отношении России после химической атаки в Англии. Ситуация обострилась еще больше после того, как в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил солидарность Соединенному Королевству, осудив вероятной причастности России к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, передает УНН со ссылкой на Huffington Post.