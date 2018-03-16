Джастин Трюдо осудил "подлую" русскую атаку в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Страны Запада обдумывают карательные меры в отношении России после химической атаки в Англии. Ситуация обострилась еще больше после того, как в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил солидарность Соединенному Королевству, осудив вероятной причастности России к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, передает УНН со ссылкой на Huffington Post.
Комментарий Трюдо прогремел на фоне сообщений о том, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов, отменяет визит министра иностранных дел России, а королевская семья и дипломатия будут байкотировать Чемпионат Мира по футболу, который пройдет в России в этом году.
"Нападение является пренебрежительным. Предполагаемая причастность России к этому также совершенно неприемлема и должна быть осуждена строгим образом", - заявил в среду премьер.
По словам Трюдо, он пообщался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы предложить поддержку Канады.
Напомним, ранее из-за отравления Скрипаля премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, во время которой он должен был посетить Красноярск.
Как сообщал УНН, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.