Джастин Трюдо осудил "подлую" русскую атаку в Британии

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Страны Запада обдумывают карательные меры в отношении России после химической атаки в Англии. Ситуация обострилась еще больше после того, как в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил солидарность Соединенному Королевству, осудив вероятной причастности России к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля, передает УНН со ссылкой на Huffington Post.

Комментарий Трюдо прогремел на фоне сообщений о том, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов, отменяет визит министра иностранных дел России, а королевская семья и дипломатия будут байкотировать Чемпионат Мира по футболу, который пройдет в России в этом году.

"Нападение является пренебрежительным. Предполагаемая причастность России к этому также совершенно неприемлема и должна быть осуждена строгим образом", - заявил в среду премьер.

По словам Трюдо, он пообщался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы предложить поддержку Канады.

Напомним, ранее из-за отравления Скрипаля премьер-министр Эстонии Юри Ратас отказался от поездки в Россию, во время которой он должен был посетить Красноярск.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.

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