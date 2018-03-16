Джастін Трюдо засудив "підлу" російську атаку в Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Країни Заходу обмірковують каральні заходи щодо Росії після хімічної атаки в Англії. Ситуація загострилась ще більше після того, як у середу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив солідарність Сполученому Королівству, засудивши ймовірну причетність Росії до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, передає УНН з посиланням на Huffington Post.
Коментар Трюдо пролунав на тлі повідомлень про те, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, скасовує візит міністра закордонних справ Росії, а королівська родина і дипломатія байкотуватимуть Чемпіонат Світу з футболу, що проходитиме в Росії цього року.
“Напад є зневажливим. Ймовірна причетність Росії до цього також є абсолютно неприйнятною і повинна бути засуджена найсуворішим чином”, — заявив у середу прем’єр.
За словами Трюдо, він поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, щоб запропонувати підтримку Канади.
Нагадаємо, раніше через отруєння Скрипаля прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас відмовився від поїздки в Росію, під час якої він повинен був відвідати Красноярськ.
Як повідомляв УНН, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичним речовиною, розробленою в Росії.
У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.