Джапарова обсудила с представителем НАТО в Украине милитаризацию Россией Крыма

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 11803 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105006 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131191 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109837 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130063 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101853 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102538 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104377 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102035 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Джапарова обсудила с представителем НАТО в Украине милитаризацию Россией Крыма

Джапарова обсудила с представителем НАТО в Украине милитаризацию Россией Крыма

Киев  •  УНН

 • 13492 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретилась с главой представительства НАТО в Украине Александром Винниковым. Они обсуждали выполнение карты реформ для усиления совместимости Вооруженных Сил Украины и стран-членов Альянса, а также милитаризацию временно оккупированного Крымского полуострова Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Первый заместитель министра Эмине Джапарова встретилась с главой представительства НАТО в Украине Александром Винниковым. Эмине Джапарова поблагодарила за предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эмине Джапарова подчеркнула готовность украинской стороны провести технические консультации с партнерами относительно более детального определения формата участия нашего государства в этой программе.

"Было подтверждено, что Украина продолжит выполнение Годовой национальной программы Украина-НАТО, которая является дорожной картой реформ для усиления совместимости Вооруженных Сил Украины и стран-членов Альянса. Особое внимание участники встречи обратили на проблематику милитаризации Россией Крымского полуострова, ситуацию с нарушением прав человека на оккупированных территориях, углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения безопасности и стабильности, в частности ход международных командно-штабных учений в акватории Черного моря Sea Breeze-2020", - указано в сообщении.

Сообщается, что стороны подтвердили интерес к углублению взаимодействия и обменялись мнениями относительно совместных действий.

Напомним, 20 июля в Черном море стартовали украинские-американские учения Sea Breeze.

Также напомним, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации Крыма Россией.

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