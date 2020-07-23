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19 березня, 18:42 • 60382 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 109957 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 104916 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 120220 перегляди

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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124020 перегляди

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Таран: у Чорноморському регіоні зростає напруга через мілітаризацію Криму Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга через мілітаризацією Росією анексованого Криму. Про це 22 липня під час заключного засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ сказав міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.

Він також нагадав, що Росія створює перешкоди вільному судноплавству в регіоні.

“Я хотів би зробити чіткий і рішучий акцент на одному питанні — російська агресія проти України залишається головною проблемою нашої національної і регіональної безпеки”, — підкреслив Таран.

Держави-учасниці ОБСЄ підтвердили непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони висловили стурбованість через проведення Росією 17-21 липня цього року раптових масштабних військових навчань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У відповідь на навчання ЗС РФ “Кавказ-2020” Україна проведе свої навчання — Таран

Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, прийнята 18 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаюче російська військова присутність в Чорному і Азовському морях.

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