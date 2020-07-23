Таран: в Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации Крыма Россией

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100144 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108741 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113597 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144622 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114449 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137762 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103410 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105013 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102252 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Таран: в Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации Крыма Россией

Таран: в Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации Крыма Россией

Киев  •  УНН

 • 14680 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В бассейнах Черного и Азовского морей продолжает расти напряжение из-за милитаризации Россией аннексированного Крыма. Об этом 22 июля во время заключительного заседания Форума безопасности и сотрудничеству ОБСЕ сказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Он также напомнил, что Россия создает препятствия свободному судоходству в регионе.

“Я хотел бы сделать четкий и решительный акцент на одном вопросе — российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности”, — подчеркнул Таран.

Государства-участники ОБСЕ подтвердили непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Они выразили обеспокоенность проведения Россией 17-21 июля этого года внезапных масштабных военных учений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ответ на учения ВС РФ “Кавказ-2020” Украина проведет свои учения — Таран

Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 18 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

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