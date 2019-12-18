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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 13912 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Російську Федерацію припинити порушення прав людини в АР Крим та м.Севастополь, співавторами якої стали 38 держав, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку представника постійного представництва України при ООН Олега Ніколенка та представництво України при ООН.

“Таким чином, попри значну протидію РФ, яка подекуди зводилася до відкритих погроз, Україні вдалося провести в ООН два вкрай важливі документи — про проблему мілітаризації Кримського півострова, а також про захист прав людей, які вимушені жити в умовах окупації”, — вказано у повідомленні.

Український дипломат також додав, що: “Зазначені резолюції доповнять набір політико-дипломатичних інструментів боротьби за відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Як би того не хотіли в Москві, „кримське“ питання не закрите і зберігатиметься на міжнародному порядку денному. Маємо чітке розуміння серед партнерів про те, що неправомірна діяльність Росії в та навколо Криму стосується не лише інтересів України, але й їхньої національної безпеки. Відповідно, тиск зберігатиметься”.

“Хочу одразу заспокоїти скептиків. Попри міжнародно-правове невігластво, РФ є елементом системи міжнародних відносин, для якої резолюції ООН мають значення. Ухвалені рішення, скоріш за все, не будуть виконувати в Кремлі, але на них будуть зважати у Вашингтоні, Брюсселі, Токіо чи Веллінгтоні”, — додав Ніколенко.

#BREAKING #UNGA adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in the occupied #Crimea.

65 in favor, 23 against.

Core elements of the draft resolution  pic.twitter.com/U0ptF72ens

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів”, співавторами якої стали 39 держав.

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