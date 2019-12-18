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Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 13910 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию прекратить нарушения прав человека в АР Крым и г.Севастополь, соавторами которой стали 38 государств, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу представителя постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко и представительство Украины при ООН.

“Таким образом, несмотря на значительное противодействие РФ, которое сводилось к открытым угрозам, Украине удалось провести в ООН два крайне важных документа — о проблеме милитаризации Крымского полуострова, а также о защите прав людей, которые вынуждены жить в условиях оккупации”, — указано в сообщении.

Украинский дипломат также добавил, что: “Указанные резолюции дополнят набор политико-дипломатических инструментов борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как бы того не хотели в Москве, „крымский“ вопрос не закрыт и хранится на международной повестке дня. Есть четкое понимание среди партнеров о том, что неправомерная деятельность России в и вокруг Крыма касается не только интересов Украины, но и их национальной безопасности. Соответственно, давление будет сохраняться”.

“Хочу сразу успокоить скептиков. Несмотря на международно-правовое невежество, РФ является элементом системы международных отношений, для которой резолюции ООН имеют значения. Принятые решения, скорее всего, не будут выполнять в Кремле, но на них будут учитывать в Вашингтоне, Брюсселе, Токио или Веллингтоне”, — добавил Николенко.

#BREAKING #UNGA adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in the occupied #Crimea .

65 in favor, 23 against.

Core elements of the draft resolution pic.twitter.com/U0ptF72ens

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”, соавторами которой стали 39 государств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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