Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

“Таким образом, несмотря на значительное противодействие РФ, которое сводилось к открытым угрозам, Украине удалось провести в ООН два крайне важных документа — о проблеме милитаризации Крымского полуострова, а также о защите прав людей, которые вынуждены жить в условиях оккупации”, — указано в сообщении.

Украинский дипломат также добавил, что: “Указанные резолюции дополнят набор политико-дипломатических инструментов борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как бы того не хотели в Москве, „крымский“ вопрос не закрыт и хранится на международной повестке дня. Есть четкое понимание среди партнеров о том, что неправомерная деятельность России в и вокруг Крыма касается не только интересов Украины, но и их национальной безопасности. Соответственно, давление будет сохраняться”.

“Хочу сразу успокоить скептиков. Несмотря на международно-правовое невежество, РФ является элементом системы международных отношений, для которой резолюции ООН имеют значения. Принятые решения, скорее всего, не будут выполнять в Кремле, но на них будут учитывать в Вашингтоне, Брюсселе, Токио или Веллингтоне”, — добавил Николенко.

#BREAKING #UNGA adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in the occupied #Crimea .



65 in favor, 23 against.



Core elements of the draft resolution pic.twitter.com/U0ptF72ens

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”, соавторами которой стали 39 государств.