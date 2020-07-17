У відповідь на навчання ЗС РФ “Кавказ-2020” Україна проведе свої навчання - Таран
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Україна проведе стратегічні командно-штабні навчання “Об’єднані зусилля 2020” одночасно із навчаннями ЗС РФ “Кавказ-2020”, щоб показати свою готовність до надання гідної відсічі спробам Росії загострити ситуацію. Про це доповів у ВР на годині запитань до уряду міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент УНН.
“Одночасно з урахуванням накопичення військ під приводом підготовки стратегічних навчань “Кавказ-2020” (які проводитиме РФ – ред.) керівництвом Міноборони і ЗСУ планується в цей же час, на останню декаду вересня, проведення стратегічного командно-штабного навчання “Об’єднані зусилля 2020”. У рамках цього навчання нами планується перевірити спроможність Генштабу в новій структурі діяти відповідно до стандартів НАТО”, - сказав Таран.
За його словами, у межах навчань буде проведена перевірка бойової готовності, будуть проведені бойові стрільби з літаками Військово-повітряних сил на полігонах, що розташовані на Півдні України.
“Ми очікуємо також, що представники країн НАТО зможуть взяти участь в цих навчаннях. Ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, покаже готовність ЗСУ до надання достойної гідної відсічі будь-яким спробам РФ загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії”, - додав міністр.
Нагадаємо, за інформацією розвідки, стратегічне командно-штабне навчання ЗС Росії “Кавказ-2020” створене для демонстрації воєнної могутності Росії, його слід розглядати як елемент тиску на нашу країну.