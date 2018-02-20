Джапарова: 26 февраля может стать Днем сопротивления Крыма российской оккупации

"Вскоре мы все засвидетельствуем дату, коротая после Майдана стала точкой отсчета следующих, агрессивных действий Российской Федерации по отношению к Украине", - отметила она.

Заместитель министра отметила, что все медиа меры общенациональной коммуникационной кампании Министерства информационной политики Украины накануне четвертой годовщины оккупации Крыма, вместе с выступлениями общественных деятелей было сплоченно вокруг даты 26 февраля.

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"Мы считаем, что этот день должен быть официально днем ​​сопротивления в Крыму российской оккупации, соответствующий документ от Кабмина ушел в прошлом году в Администрации Президента, и сейчас фактически происходит рассмотрение подписания соответствующего указа, для того, чтобы этот день был официально днем ​​сопротивления Крыма Российской Федерации", - сказала она.

По словам Джапарова, это важно в первую очередь для противодействия российской пропаганде.

"Во-первых, на сегодня Российская пропаганда пытается активно доказать, что был так называемый референдум, что сопротивления не существует, что есть счастливая жизнь, что практически все люди в Крыму - пророссийские люди, и пытаются убедить в этом весь мир", - подчеркнула она.

Джапаров добавила также, что очень важно объяснить на международной арене, на Крымском полуострове все еще идет сопротивление российской оккупации, о чем свидетельствуют 64 крымскотатарские политзаключенные - так называемые "пленники Кремля".

"Одним из ключевых мероприятий 26 февраля будут международный форум. Это на сегодня мощная площадка для того, чтобы консолидировать позицию и государственной власти, и общественных деятелей, и международного сообщества", - отметила политик.

Так, по ее словам, одним из ключевых мероприятий, запланированных Министерством информационной политики Украины накануне четвертой годовщины оккупации Крыма, является международный форум "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления". Свое участие в нем уже подтвердила немецкий политик Ребекка Хармс.