Джапарова: 26 лютого може стати Днем опору Криму російській окупації

“Незабаром ми всі засвідчимо дату, яка після Майдану стала точкою відліку наступних, агресивних дій Російської федерації по відношенню до України”, — зазначила вона.

Заступник міністра зазначила, що всі медіа заходи загальнонаціональної комунікаційної кампанії Міністерства інформаційної політики України напередодні четвертої річниці окупації Криму, разом з виступами громадських діячів було згуртовано навколо дати 26 лютого.

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“Ми вважаємо, що цей день має бути офіційно днем опору у Криму російській окупації, відповідний документ від кабміну пішов минулого року до Адміністрації Президента, і наразі фактично відбувається розглядання підписання відповідного указу, для того, щоб цей день був офіційно днем опору Криму Російській Федерації”, — сказала вона.

За словами Джапарової, це важливо в першу чергу задля протидії російській пропаганді.

“По-перше, на сьогодні Російська пропаганда намагається активно довести, що був так званий референдум, що опору немає, що є щасливе життя, що фактично всі люди в Криму — проросійські люди, і намагаються переконати в цьому весь світ”, — підкреслила вона.

Джапарова додала також, що дуже важливо пояснити на міжнародній арені, на Кримському півострові все ще йде опір російської окупації, про що свідчать 64 кримськотатарські політв’язні — так звані “бранці Кремля”.

“Одним з ключових заходів 26 лютого буде міжнародний форум. Це на сьогодні потужний майданчик для того, щоб консолідувати позицію і державної влади, і громадських діячів, і міжнародної спільноти”, — зазначила політик.

Так, за її словами, одним з ключових заходів, запланованих Міністерством інформаційної політики України напередодні четвертої річниці окупації Криму, є міжнародний форум “Окупований півострів: чотири роки опору”. Свою участь у ньому вже підтвердила німецький політик Ребека Хармс.