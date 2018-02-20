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Джапарова: 26 лютого може стати Днем опору Криму російській окупації

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації. Наразі відбувається розгляд підписання відповідного указу Президентом, зазначила сьогодні під час прес-конференції в Києві перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.

“Незабаром ми всі засвідчимо дату, яка після Майдану стала точкою відліку наступних, агресивних дій Російської федерації по відношенню до України”, — зазначила вона.

Заступник міністра зазначила, що всі медіа заходи загальнонаціональної комунікаційної кампанії Міністерства інформаційної політики України напередодні четвертої річниці окупації Криму, разом з виступами громадських діячів було згуртовано навколо дати 26 лютого.

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“Ми вважаємо, що цей день має бути офіційно днем опору у Криму російській окупації, відповідний документ від кабміну пішов минулого року до Адміністрації Президента, і наразі фактично відбувається розглядання підписання відповідного указу, для того, щоб цей день був офіційно днем опору Криму Російській Федерації”, — сказала вона.

За словами Джапарової, це важливо в першу чергу задля протидії російській пропаганді.

“По-перше, на сьогодні Російська пропаганда намагається активно довести, що був так званий референдум, що опору немає, що є щасливе життя, що фактично всі люди в Криму — проросійські люди, і намагаються переконати в цьому весь світ”, — підкреслила вона.

Джапарова додала також, що дуже важливо пояснити на міжнародній арені, на Кримському півострові все ще йде опір російської окупації, про що свідчать 64 кримськотатарські політв’язні — так звані “бранці Кремля”.

“Одним з ключових заходів 26 лютого буде міжнародний форум. Це на сьогодні потужний майданчик для того, щоб консолідувати позицію і державної влади, і громадських діячів, і міжнародної спільноти”, — зазначила політик.

Так, за її словами, одним з ключових заходів, запланованих Міністерством інформаційної політики України напередодні четвертої річниці окупації Криму, є міжнародний форум “Окупований півострів: чотири роки опору”. Свою участь у ньому вже підтвердила німецький політик Ребека Хармс.

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