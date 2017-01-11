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Дж.Лукас планирует открыть в Лос-Анджелесе музей стоимостью миллиард долларов

Дж.Лукас планирует открыть в Лос-Анджелесе музей стоимостью миллиард долларов

Киев • УНН

 • 9146 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Режиссер Джордж Лукас решил открыть в Лос-Анджелесе музей "Lucas Museum of Narrative Art", предварительная стоимость которого составляет миллиард долларов, передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как сообщают, музей будет находиться на территории "Exposition Park". До этого режиссер рассматривал варианты строительства музея на острове Трежер-Айленд в Сан-Франциско и Чикаго, но в итоге предпочел Лос-Анджелес.

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В музее будут представлены экспонаты из личной коллекции американского режиссера - оригинальная маска Дарта Вейдера и работы американского художника Нормана Роквелла.

Открытие музея запланировано на 4 мая 2020 года.

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