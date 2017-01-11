Дж.Лукас планирует открыть в Лос-Анджелесе музей стоимостью миллиард долларов

Как сообщают, музей будет находиться на территории "Exposition Park". До этого режиссер рассматривал варианты строительства музея на острове Трежер-Айленд в Сан-Франциско и Чикаго, но в итоге предпочел Лос-Анджелес.

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В музее будут представлены экспонаты из личной коллекции американского режиссера - оригинальная маска Дарта Вейдера и работы американского художника Нормана Роквелла.

Открытие музея запланировано на 4 мая 2020 года.