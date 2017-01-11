Дж.Лукас планує відкрити у Лос-Анджелесі музей вартістю мільярд доларів

Як повідомляють, музей буде знаходитись на території "Exposition Park". До цього режисер розглядав варіанти будівництва музею на острові Трежер-Айленд в Сан-Франциско та Чикаго, але врешті надав перевагу Лос-Анджелесу.

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У музеї будуть представлені експонати з особистої колекції американського режисера - оригінальна маска Дарта Вейдера і роботи американського художника Нормана Роквелла.

Відкриття музею заплановано на 4 травня 2020 року.