Дж.Байден получил место профессора в двух университетах

Отмечается, что Дж.Байден будет профессором по президентской политике, а также возглавит центр дипломатии в Университете Пенсильвании, который расположится в Вашингтоне.

Кроме того, Дж.Байден будет работать в специально учрежденном институте по внутренней политике в Университете Делавэра.

Как сообщал УНН, Дж.Байден на Давосском форуме призвал поддерживать Украину в борьбе с Россией.