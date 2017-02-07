Дж.Байден получил место профессора в двух университетах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил место профессора сразу в двух университетах, передает УНН со ссылкой на The Daily Pennsylvanian.
Отмечается, что Дж.Байден будет профессором по президентской политике, а также возглавит центр дипломатии в Университете Пенсильвании, который расположится в Вашингтоне.
Кроме того, Дж.Байден будет работать в специально учрежденном институте по внутренней политике в Университете Делавэра.
Как сообщал УНН, Дж.Байден на Давосском форуме призвал поддерживать Украину в борьбе с Россией.