Дж.Байден отримав місце професора у двох університетах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Колишній віце-президент США Джозеф Байден отримав місце професора відразу в двох університетах, передає УНН з посиланням на The Daily Pennsylvanian.
Зазначається, що Дж.Байден буде професором з президентської політики, а також очолить центр з дипломатії в Університеті Пенсільванії, що розташується у Вашингтоні.
Крім того, Дж.Байден буде працювати в спеціально заснованому інституті з внутрішньої політики в Університеті Делавера.
Як повідомляв УНН, Дж.Байден на Давоському форумі закликав підтримувати Україну у боротьбі з Росією.