Зеркальные меры от РФ в отношении украинских дипломатов повлияют на защиту "пленников Кремля" - МИД

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Киев  •  УНН

 • 17763 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Россия может в ответ на решение Президента Украины Петра Порошенко выслать из страны 13 работников дипучреждений РФ отозвать аналогичное количество украинских работников посольств и консульств. Это значительно усложнит работу по защите украинских политзаключенных на территории РФ. Об этом заявила в комментарии УНН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"У нас в России остались в основном консулы, количество нашего дипломатического персонала было снижено в разы с начала российской агрессии. В 2014 году был отозван украинский посол из России, наши дипломатические представительства были значительно снижены, то есть были фактически заморожены дипломатические отношения. Конечно, если Россия применит зеркальные меры и вышлет украинских консулов ​​и дипломатов - это повлияет на защиту наших граждан. Это политзаключенные, которых сейчас насчитывается не менее 22 граждан Украины на территории России, содержащихся незаконно на основании политических обвинений. Конечно, будет дополнительная нагрузка на наших других сотрудников и консулов. Но хочу подчеркнуть - сценариев может быть очень много со стороны РФ. Я думаю, ближайшее время покажет", - отметила пресс-секретарь.

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Ранее в этот день Люксембург заявил, что отзывает своего посла в Москве для консультаций.

Так, в настоящее время 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня в список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Украина также решила выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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