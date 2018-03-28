Дзеркальні заходи від РФ щодо українських дипломатів вплинуть на захист “бранців Кремля” - МЗС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Росія може у відповідь на рішення Президента України Петра Порошенка видворити з країни 13 працівників дипустанов РФ вислати аналогічну кількість українських працівників посольств та консульств. Це значно ускладнить роботу із захисту українських політв’язнів на території РФ. Про це зазначила у коментарі УНН речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

“У нас в Росії залишились в основному консули, кількість нашого дипломатичного персоналу була знижена в рази з початку російської агресії. У 2014 році був відкликаний український посол з Росії, наші дипломатичні представництва були значно понижені, тобто були фактично заморожені дипломатичні стосунки. Звичайно, якщо Росія застосує дзеркальні заходи і вишле українських консулів і дипломатів — це вплине на захист наших громадян. Це політв’язні, яких зараз нараховується щонайменше 22 громадян України на території Росії, які утримуються незаконно на підставі політичних обвинувачень. Звичайно, буде додаткове навантаження на наших інших співробітників і консулів. Але хочу наголосити — сценаріїв може бути дуже багато з боку РФ. Я думаю, найближчий час покаже”, — зазначила речниця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відповіддю на видворення дипломатів з України може бути військова ескалація

Раніше цього дня Люксембург заявив, що відкликає свого посла в Москві для консультацій.

Так, наразі 27 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері.

Україна також вирішила видворити 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

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