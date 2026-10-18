Дюбуа сохранил титул WBO, одержав сокрушительную победу над Уордли

Дэниел Дюбуа сохранил свой титул чемпиона мира по версии WBO, победив Фабио Уордли в их матче-реванше на арене O2, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Дюбуа доминировал с самого начала, хотя Уордли каким-то чудом удалось пережить жестокий первый раунд.

Однако ближе к концу второго раунда из угла Уордли на ринг выбросили полотенце.

В разговоре с DAZN после боя Дюбуа отметил: "Фабио — отличный боец, но пришло мое время, моя эра".

"С самого начала у меня были решительные намерения, — сказал он. — Во время нашей первой встречи мы оказались в трудном положении, прижаты к стене".

"Сегодня нам просто нужно было выйти на ринг и доказать, что мы настроены серьезно".

Уордли отдал должное чемпиону, заметив, что Дюбуа — "живой пример того, как можно проиграть, а потом вернуться; я стремлюсь сделать то же самое".

"Проигрывать всегда неприятно, — добавил он. — Но что есть, то есть. Я всегда выбирал себе в соперники самых сильных, самых жестких и самых опасных парней; нет ничего постыдного в том, чтобы испытать себя против лучших".

Добавим

Позже на ринг вышел хорватский боец супертяжелого веса Филип Хргович и заговорил о возможности реванша с Дюбуа в марте.

Хргович — действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе — победил Дюбуа два года назад.