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Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над Вордлі

Київ • УНН

 • 1646 перегляди

Деніел Дюбуа переміг Фабіо Вордлі в реванші на арені O2, зберігши титул WBO. У кутку Вордлі викинули рушник наприкінці другого раунду.

Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над Вордлі

Деніел Дюбуа зберіг свій титул чемпіона світу за версією WBO, перемігши Фабіо Вордлі в їхньому матчі-реванші на арені O2, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Дюбуа домінував із самого початку, хоча Вордлі якимось дивом вдалося пережити жорстокий перший раунд.

Проте ближче до кінця другого раунду з кута Вордлі на ринг викинули рушник.

У розмові з DAZN після бою Дюбуа зазначив: "Фабіо — чудовий боєць, але настав мій час, моя ера".

"У мене від самого початку були рішучі наміри, — сказав він. — Під час нашої першої зустрічі ми опинилися в скрутному становищі, притиснуті до стіни".

"Сьогодні нам просто потрібно було вийти в ринг і довести, що ми налаштовані серйозно".

Вордлі віддав належне чемпіону, зауваживши, що Дюбуа — "живий приклад того, як можна програти, а потім повернутися; я прагну зробити те саме".

"Програвати завжди неприємно, — додав він. — Але що є, те є. Я завжди обирав собі в суперники найсильніших, найжорсткіших і найнебезпечніших хлопців; немає нічого ганебного в тому, щоб випробувати себе проти найкращих".

Додамо

Згодом у ринг вийшов хорватський боєць надважкої ваги Філіп Хргович і заговорив про можливість реваншу з Дюбуа в березні.

Хргович — чинний чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі — переміг Дюбуа два роки тому.

Антоніна Туманова

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