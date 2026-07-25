Двухместный самолет врезался в жилой дом в Германии, есть погибшие
Киев • УНН
Двухместный самолет врезался в крышу жилого дома на северо-западе Германии. В результате удара погибли два человека, спасатели ищут еще одного человека.
В субботу, 25 июля, двухместный самолет врезался в жилой дом на северо-западе Германии. В результате удара погибли два человека, сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Легкомоторный самолет сине-белой окраски врезался в крышу жилого дома. На место происшествия были вызваны экстренные службы. Пожарные осматривали крышу с выдвижной лестницы, а полиция оцепила территорию.
По имеющимся данным, на борту находился еще один человек, однако его не удалось найти; для поисков спасатели используют беспилотники.
Небольшой самолет потерял высоту и, наклонившись под углом носовой частью вниз, пробил черепицу, упав на чердак. Кабина пилота была полностью разрушена, крылья оторвались, а обломки упали на землю
Напомним
На северо-востоке Франции недалеко от города Нанси разбился самолет для прыжков с парашютом. Все 11 человек на борту погибли.