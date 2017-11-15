Двое из семи судей апелляционных судов Киева подтвердили квалификацию - ВККСУ

По результатам оценки двое судей подтвердили способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, а именно:

Тарасенко Каролина Витальевна - судья Киевского апелляционного хозяйственного суда;

Яковлев Михаил Леонидович - судья Киевского апелляционного хозяйственного суда.

В ВККСУ сообщили, что не подтвердили способности осуществлять правосудие Грибан Инна Александровна и Оксененко Олег Николаевич - судьи Киевского апелляционного административного суда. Комиссия отстранила их от правосудия и направила в Национальную школу судей Украины для прохождения переподготовки, которая продлится до 1 июня 2018 года.

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При переподготовке учитываться специализация и инстанционность суда, а также результаты первичного квалификационного оценивания Инны Грибан и Олега Оксененко. После обучения на судей ожидает повторное оценивание.

Также отложено рассмотрение вопроса в отношении судей Киевского апелляционного хозяйственного суда Станика Сергея Романовича и Тищенко Оксаны Владимировны.

В отношении судьи Апелляционного суда города Киева Присяжнюка Олега Богдановича Комиссия решила объявить перерыв в рассмотрении вопроса об определении результатов первичного квалификационного оценки из-за необходимости проведения дополнительной проверки.