Двоє з семи суддів апеляційних судів Києва підтвердили кваліфікацію - ВККСУ

За результатами оцінювання двоє суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, а саме:

Тарасенко Кароліна Віталіївна – суддя Київського апеляційного господарського суду;

Яковлєв Михайло Леонідович – суддя Київського апеляційного господарського суду.

У ВККСУ повідомили, що не підтвердили здатності здійснювати правосуддя Грибан Інна Олександрівна та Оксененко Олег Миколайович – судді Київського апеляційного адміністративного суду. Комісія відсторонила їх від здійснення правосуддя та направила до Національної школи суддів України для проходження перепідготовки, яка триватиме до 1 червня 2018 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З’їзд суддів: ВККС має уніфікувати порядок оцінки на відповідність займаній посаді

При перепідготовці враховуватиметься спеціалізація та інстанційність суду, а також результати первинного кваліфікаційного оцінювання Інни Грибан та Олега Оксененка. Після навчання на суддів очікує повторне оцінювання.

Також відкладено розгляд питання стосовно суддів Київського апеляційного господарського суду Станіка Сергія Романовича та Тищенко Оксани Володимирівни.

Стосовно судді Апеляційного суду міста Києва Присяжнюка Олега Богдановича Комісія вирішила оголосити перерву в розгляді питання про визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання через необхідність проведення додаткової перевірки.