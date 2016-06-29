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15 марта, 19:03 • 115924 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168907 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Двое военных погибли в Турции в результате столкновений с курдскими боевиками

Двое военных погибли в Турции в результате столкновений с курдскими боевиками

Киев • УНН

 • 5988 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Двое турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате столкновений с боевиками "Рабочей партии Курдистана" в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Об этом сообщили в генштабе Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"В Лидже в провинции Диярбакыр в ходе антитеррористической операции против членов сепаратистской террористической организации (РПК) четыре наших боевых товарища были ранены, один из них позже скончался в больнице. Кроме того, в районе Бисмил этой же провинции в результате вооруженного нападения погиб военнослужащий, который вышел из автомобиля и направлялся к своему дому", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, ​​расположенной рядом с аэропортом.

По информации премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами терактов стали 36 человек.

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