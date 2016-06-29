Двое военных погибли в Турции в результате столкновений с курдскими боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Двое турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате столкновений с боевиками "Рабочей партии Курдистана" в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Об этом сообщили в генштабе Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В Лидже в провинции Диярбакыр в ходе антитеррористической операции против членов сепаратистской террористической организации (РПК) четыре наших боевых товарища были ранены, один из них позже скончался в больнице. Кроме того, в районе Бисмил этой же провинции в результате вооруженного нападения погиб военнослужащий, который вышел из автомобиля и направлялся к своему дому", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва. Также взрыв прогремел возле станции метро, расположенной рядом с аэропортом.
По информации премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами терактов стали 36 человек.