Двоє військових загинули у Туреччині внаслідок зіткнень з курдськими бойовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Двоє турецьких військовослужбовців загинули і троє отримали поранення внаслідок зіткнень з бойовиками “Робітничої партії Курдистану” в провінції Діярбакир на південному сході Туреччини. Про це повідомили у генштабі Туреччини, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У Лідже у провінції Діярбакир під час антитерористичної операції проти членів сепаратистської терористичної організації (РПК) чотири наших бойових товариша були поранені, один з них пізніше помер в лікарні. Крім того, в районі Бісміль цієї ж провінції в результаті збройного нападу загинув військовослужбовець, який вийшов з автомобіля і прямував до свого будинку”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.
За інформацією прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.