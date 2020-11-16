Двое украинцев вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по боксу

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 14091 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 37719 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 62110 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 82391 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 91838 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 99623 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113917 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115162 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126404 просмотра

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Двое украинцев вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по боксу

Двое украинцев вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по боксу

Киев  •  УНН

 • 18326 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На молодежном чемпионате Европы-2020 в Будве (Черногория) завершились первые соревновательные дни, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

В первый день на ринг вышел только один украинский спортсмен. В весовой категории до 69 кг одессит Юрий Захареев одержал уверенную победу над Вуко Мичич из Боснии и Герцеговины. Бой прошел при полном преимуществе украинца, который дважды — в первом и втором раундах — отправлял своего соперника в нокдаун. В итоге поединок завершился досрочной победой Захареева по решению судьи во второй трехминутке.

На следующий день в супертяжелой весовой категории (91 кг) украинец Василий Ткачук победил представителя Боснии и Герцеговины Алия Месича. Поединок был достаточно конкурентным. Во втором раунде украинцу удалось отправить соперника в нокдаун. Но победитель был определен по оценкам судей — сильнее оказался представитель “сине-желтой” сборной. Соперником Ткачука в четвертьфинале будет боксер из Литвы Ноюс Иванаускас.

Отметим, что в весовой категории 60 кг среди девушек украинка Кристина Картавцева уступила россиянке Владлене Безлаповий и прекратила дальнейшую борьбу.

Украинские Национальные Новости

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