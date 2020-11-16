Двоє українців вийшли у 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи з боксу

У перший день на ринг вийшов лише один український спортсмен. У ваговій категорії до 69 кг одесит Юрій Захареєв здобув впевнену перемогу над Вукою Мічичем з Боснії і Герцеговини. Бій пройшов за повної переваги українця, який двічі — у першому та другому раундах — відправляв свого суперника у нокдаун. У підсумку поєдинок завершився достроковою перемогою Захареєва за рішенням судді у другій трихвилинці.

На наступний день у суперважкій ваговій категорії (+91 кг) українець Василь Ткачук переміг представника Боснії і Герцеговини Алію Месіча. Поєдинок був досить конкурентним. У другому раунді українцю вдалося відправити суперника у нокдаун. Але переможець був визначений за оцінками суддів — сильнішим виявився представник “синьо-жовтої” збірної. Суперником Ткачука у чвертьфіналі буде боксер з Литви Ноюс Іванаускас.

Зазначимо, що у ваговій категорії 60 кг серед дівчат українка Крістіна Картавцева поступилася росіянці Владлені Безлаповій і припинила подальшу боротьбу.