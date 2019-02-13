Двое украинцев будут выступать в биатлонной "Гонке легенд"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Раубичах (Беларусь) стартует чемпионат Европы по биатлону, в рамках которого пройдет “Гонка легенд”, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В гонке от Украины примут участие Андрей Дериземля и Елена Петрова. Также в составе есть экс-украинка Елена Зубрилова (Беларусь).
Вашему вниманию имена других участников:
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- Ларс Бергер (Норвегия)
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- Флоранс Баверель (Франция)
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- Симона Хаусвальд (Германия)
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- Надежда Скардино (Беларусь)
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- Халвард Ханевольд (Норвегия)
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- Анна Богалий (Россия)
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- Венсан Дефран (Франция)
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- Сергей Чепиков (Россия)
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- Фруде Андресен (Норвегия)
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- Сергей Новиков (Беларусь)
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- Александр Попов (Беларусь)
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- Корин Ниогре (Франция)
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- Оберхофер (Италия)
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- Екатерина Дафовская (Болгария)
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- Дарья Домрачева (Беларусь)
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- Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
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- Пьеральберто Каррара (Италия).
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Как сообщал УНН, украинские сборные прогрессировали в Кубке наций по биатлону.