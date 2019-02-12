Збірні України піднялися в Кубку націй з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. За підсумками проведеного сьомого етапу Кубку світу з біатлону в Кенморі оновилися позиції збірних в Кубку націй 2018-19 років, повідомляє УНН з посиланням на IBU.
Жіноча збірна піднялася на 8-й рядок загально заліку — 3763 очки. На 42 пункти від “синьо-жовтих” відстає Словаччина, а до найближчого конкурента (Чехія) українкам не вистачає 149 очок.
У чоловічій генерації Україна займає 9-й щабель — 3615 балів, що на 50 більше за Швейцарію. До Чехії, яка посідає 8-му сходинку не вистачає 329 пунктів.
Зазначимо, що лідером у чоловіків є Норвегія — 5274, у жінок — Франція (4889).
Нагадаємо, що на сьомому етапі КС не були проведені дві гонки.