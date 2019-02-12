Сборные Украины поднялись в Кубке наций по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. По итогам проведенного седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе обновились позиции сборных в Кубке наций 2018-19 годов, сообщает УНН со ссылкой на IBU.
Женская сборная поднялась на 8-ю строчку общего зачета — 3763 очка. На 42 пункта от “сине-желтых” отстает Словакия, а до ближайшего конкурента (Чехия) украинкам не хватает 149 очков.
В мужской генерации Украина занимает 9-й ступень — 3615 баллов, что на 50 больше Швейцарию. К Чехии, которая занимает 8-ю строчку не хватает 329 пунктов.
Отметим, что лидером у мужчин является Норвегия — 5274, у женщин — Франция (4889).
Напомним, что на седьмом этапе КМ ни были проведены две гонки.