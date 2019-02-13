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Двоє українців виступатимуть у біатлонній "Гонці легенд"

Двоє українців виступатимуть у біатлонній "Гонці легенд"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Раубічах (Білорусь) стартуватиме чемпіонат Європи з біатлону, в рамках якого пройде “Гонка легенд”, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

У гонці від України візьмуть участь Андрій Дериземля та Олена Петрова. Також в складі є екс-українка Олена Зубрилова (Білорусь).

До вашої уваги імена інших учасників:

  • Ларс Бергер (Норвегія)
  • Флоранс Баверель (Франція)
  • Симона Хаусвальд (Німеччина)
  • Надія Скардіно (Білорусь)
  • Халвард Ханевольд (Норвегія)
  • Анна Богалій (Росія)
  • Венсан Дефран (Франція)
  • Сергій Чепіков (Росія)
  • Фруде Андресен (Норвегія)
  • Сергій Новіков (Білорусь)
  • Олександр Попов (Білорусь)
  • Корін Ніогре (Франція)
  • Карін Обергофер (Італія)
  • Катерина Дафовська (Болгарія)
  • Дар’я Домрачева (Білорусь)
  • Уле Ейнар Бьорндален (Норвегія)
  • П’єральберто Каррара (Італія).

Як повідомляв УНН, українські збірні прогресували в Кубку націй з біатлону.

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