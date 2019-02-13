Двоє українців виступатимуть у біатлонній "Гонці легенд"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Раубічах (Білорусь) стартуватиме чемпіонат Європи з біатлону, в рамках якого пройде “Гонка легенд”, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
У гонці від України візьмуть участь Андрій Дериземля та Олена Петрова. Також в складі є екс-українка Олена Зубрилова (Білорусь).
До вашої уваги імена інших учасників:
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- Ларс Бергер (Норвегія)
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- Флоранс Баверель (Франція)
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- Симона Хаусвальд (Німеччина)
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- Надія Скардіно (Білорусь)
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- Халвард Ханевольд (Норвегія)
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- Анна Богалій (Росія)
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- Венсан Дефран (Франція)
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- Сергій Чепіков (Росія)
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- Фруде Андресен (Норвегія)
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- Сергій Новіков (Білорусь)
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- Олександр Попов (Білорусь)
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- Корін Ніогре (Франція)
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- Карін Обергофер (Італія)
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- Катерина Дафовська (Болгарія)
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- Дар’я Домрачева (Білорусь)
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- Уле Ейнар Бьорндален (Норвегія)
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- П’єральберто Каррара (Італія).
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Як повідомляв УНН, українські збірні прогресували в Кубку націй з біатлону.