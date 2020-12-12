Двое украинцев завоевали медали на Кубке Европы по лыжному фристайлу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Представители Украины Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк попали в пятерку лидеров Кубка Европы по фристайлу в программе “акробатика”, передает УНН со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины.
Анастасия Новосад — серебряный призер Кубка Европы по фристайлу “акробатика”, который сейчас проходит в Финляндии. Среди девушек Ангелина Брыкина является 10, Ольга Полюк — 11, Анастасия Гасюк — 18.
Кроме того, Котовский получил серебряную награду.
Как сообщал УНН, титулованный воспитанник украинского фристайла Антон Кушнир объявил о завершении карьеры.