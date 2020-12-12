Двоє українців вибороли медалі на Кубку Європи з лижного фрістайлу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Представники України Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк потрапили у п’ятірку лідерів Кубка Європи з фрістайлу у програмі “акробатика”, передає УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.
Анастасія Новосад — срібна призерка Кубка Європи з фрістайлу “акробатика”, який наразі триває у Фінляндії. Серед дівчат Ангеліна Брикіна є 10, Ольга Полюк — 11, Анастасія Гасюк — 18.
Крім того, Котовський виборов срібну нагороду.
Як повідомляв УНН, титулований вихованець українського фристайлу Антон Кушнір оголосив про завершення кар’єри.