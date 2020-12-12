Двоє українців вибороли медалі на Кубку Європи з лижного фрістайлу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Представники України Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк потрапили у п’ятірку лідерів Кубка Європи з фрістайлу у програмі “акробатика”, передає УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.

Анастасія Новосад — срібна призерка Кубка Європи з фрістайлу “акробатика”, який наразі триває у Фінляндії. Серед дівчат Ангеліна Брикіна є 10, Ольга Полюк — 11, Анастасія Гасюк — 18.

Крім того, Котовський виборов срібну нагороду.

Як повідомляв УНН, титулований вихованець українського фристайлу Антон Кушнір оголосив про завершення кар’єри.

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