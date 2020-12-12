Двоє українців вибороли медалі на Кубку Європи з лижного фрістайлу

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Представники України Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк потрапили у п’ятірку лідерів Кубка Європи з фрістайлу у програмі “акробатика”, передає УНН з посиланням на Федерацію лижного спорту України.