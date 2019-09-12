Колишній український олімпійський чемпіон оголосив про завершення кар'єри

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Титулований вихованець українського фристайлу Антон Кушнір оголосив про завершення кар’єри, інформує УНН з посиланням на НОК Білорусі.

Володар золотої медалі зимових Ігор 2014 року в лижній акробатиці білорус Кушнір завершив кар'єру і виступить тренером-консультантом збірної Казахстану на майбутній сезон.

34-річний заслужений майстер спорту Республіки Білорусь ставав олімпійським чемпіоном 2014 року, володарем Кубка світу сезону-2009/2010, срібним призером загального заліку Кубка світу-2007/2008, бронзовим призером чемпіонату світу 2011 року.

Зауважимо, що Кушнір є уродженцем Рівненської області, проте у 2002 році змінив громадянство на білоруське.

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