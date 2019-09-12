Бывший украинский олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Титулованный воспитанник украинского фристайла Антон Кушнир объявил о завершении карьеры, информирует УНН со ссылкой на НОК Беларуси.
Обладатель золотой медали зимних Игр 2014 года в лыжной акробатике белорус Кушнир завершил карьеру и выступит тренером-консультантом сборной Казахстана на будущий сезон.
34-летний заслуженный мастер спорта Республики Беларусь становился олимпийским чемпионом 2014 года, обладателем Кубка мира сезона-2009/2010, серебряным призером общего зачета Кубка мира-2007/2008, бронзовым призером чемпионата мира 2011 года.
Заметим, что Кушнир является уроженцем Ровенской области, однако в 2002 году сменил гражданство на белорусское.