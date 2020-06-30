Двое украинцев вошли в символическую сборную сезона чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вингер Ференцвароша Александр Зубков и центральный защитник ФК "Кишварда" Антон Кравченко оказались в символической сборной сезона по версии Instat, сообщает УНН со ссылкой на страницу Napi Foci в Instagram.
Большинство игроков в сборной составили представители действующего чемпиона турнира "Ференцвароша" - 5-ро.
Отметим, что 23-летний Зубков сыграл за команду наставника Сергея Реброва 41 матч, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. В активе 29-летнего Кравченко в нынешнем сезоне 18 матчей за "Кишвард", 2 гола и 2 результативные передачи.
Примечательно, что ранее Зубков подписал полноценный контракт с "Ференцварошем", перейдя в клуб из "Шахтера".