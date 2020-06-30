Двоє українців увійшли до символічної збірної сезону чемпіонату Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков і центральний оборонець ФК "Кішварда" Антон Кравченко опинилися в символічній збірній сезону за версією Instat, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Napi Foci в Instagram.
Більшість гравців у збірній склали представники чинного чемпіона турніру "Ференцвароша" – 5-ро.
Відзначимо, що 23-річний Зубков зіграв за команду наставника Сергія Реброва 41 матч, забив 10 голів та віддав 12 результативних передач. В активі 29-річного Кравченка у нинішньому сезоні 18 матчів за "Кішварду", 2 голи та 2 результативні передачі.
Примітно, що раніше Зубков підписав повноцінний контракт із "Ференцварошом", перейшовши до клубу із "Шахтаря".