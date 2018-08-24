Двое украинцев стали футболистами клубов чемпионата Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывшие футболисты “Ворсклы”, “Олимпика” и ряда других коллективов — Алексей Курилов и Илья Глушицкий, решили продолжить карьеру в чемпионате Крыма, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
30-летний Курилов в ПФК “Кизилташ” из города Бахчисарай. 25-летний защитник Глушицкий будет выступать за ФК “Океан” из Керчи.
Курилов с 2005 по 2016 годы выступал за украинские коллективы. Больше всего игр провел за “Ворсклу” (41) и “Зарю” (22). Имеет опыт выступлений за “Металлист”, “Волынь”, “Таврию”, “Металлург” З, “Шахтер” с Караганды. Последние сезоны провел за российский ФК “Факел”.
Зато Глушицкий всю карьеру сыграл в чемпионатах Украины за “Шахтер-3”, “Олимпик”, “Говерлу”. В предыдущей кампании сыграл 26 матчей за перволиговый “Гелиос”.
Примечательно, что оба игрока ранее защищали цвета разных возрастных сборных Украины (17-ти, 19-ти, 21-го годов).