Двое украинцев стали футболистами клубов чемпионата Крыма

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 12268 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 96070 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 202133 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 155441 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 222735 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 261928 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 217877 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248975 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208802 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 496776 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
70%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 12495 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 15466 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 16940 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 20203 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 10598 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 276530 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 251345 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 336937 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 496776 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 587534 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 37734 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 222735 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 83219 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 79255 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84686 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Двое украинцев стали футболистами клубов чемпионата Крыма

Киев • УНН

 • 11734 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывшие футболисты “Ворсклы”, “Олимпика” и ряда других коллективов — Алексей Курилов и Илья Глушицкий, решили продолжить карьеру в чемпионате Крыма, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Двое украинцев стали футболистами клубов чемпионата Крыма

30-летний Курилов в ПФК “Кизилташ” из города Бахчисарай. 25-летний защитник Глушицкий будет выступать за ФК “Океан” из Керчи.

Курилов с 2005 по 2016 годы выступал за украинские коллективы. Больше всего игр провел за “Ворсклу” (41) и “Зарю” (22). Имеет опыт выступлений за “Металлист”, “Волынь”, “Таврию”, “Металлург” З, “Шахтер” с Караганды. Последние сезоны провел за российский ФК “Факел”.

Зато Глушицкий всю карьеру сыграл в чемпионатах Украины за “Шахтер-3”, “Олимпик”, “Говерлу”. В предыдущей кампании сыграл 26 матчей за перволиговый “Гелиос”.

Примечательно, что оба игрока ранее защищали цвета разных возрастных сборных Украины (17-ти, 19-ти, 21-го годов).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39