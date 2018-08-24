Двоє українців стали футболістами клубів чемпіонату Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Колишні футболісти “Ворскли”, “Олімпіку” та ряду інших колективів — Олексій Курилов та Ілля Глушицький, вирішили продовжити кар’єру в чемпіонаті Криму, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
30-річний Курилов до ПФК “Кизилташ” із міста Бахчисарай. 25-річний захисник Глушицький виступатиме за ФК “Океан” із Керчі.
Курилов з 2005 по 2016 роки виступав за українські колективи. Найбільше ігор провів за “Ворсклу” (41) та “Зорю” (22). Має досвід виступів за “Металіст”, “Волинь”, “Таврію”, “Металург” З, “Шахтар” із Караганди. Останні сезони провів за російський ФК “Факел”.
Натомість Глушицький усю кар’єру відіграв в чемпіонатах України за “Шахтар-3”, “Олімпік”, “Говерлу”. В попередній кампанії відіграв 26 матчів за першоліговий “Геліос”.
Примітно, що обидва гравці раніше захищали кольори різних вікових збірних України (17-ти, 19-ти, 21-го років).