Двое украинцев пострадали в результате обрушения моста в Генуе - консульство

Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь.



К другим больниц "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию не поступало.



Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии достигло 39 человек.