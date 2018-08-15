Обвал мосту в Генуї: повідомили причину трагедії та оновлені дані про жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість загиблих у результаті обвалу автомобільного мосту у Генуї на півночі Італії досягла 39 осіб. Про це повідомляє Rai News, передає УНН.
"Наразі підтверджені 39 смертей, серед загиблих троє дітей 12, 13 і 8 років. П'ятеро людей ще не ідентифіковані. Шістнадцять поранених, дванадцять з них важкі", - йдеться в повідомленні.
Також головний прокурор Генуї Франческо Коцці повідомив про причини обвалу мосту.
"Це була не випадковість, а людська помилка", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді у Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.