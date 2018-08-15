Обвал моста в Генуе: сообщили причину трагедии и обновленные данные о жертвах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии достигло 39 человек. Об этом сообщает Rai News, передает УНН.
"На данный момент подтверждены 39 смертей, среди погибших трое детей 12, 13 и 8 лет. Пять человек еще не идентифицированы. Шестнадцать раненых, двенадцать из них тяжелые", - говорится в сообщении.
Также главный прокурор Генуи Франческо Коцци сообщил о причине обрушения моста.
"Это была не случайность, а человеческая ошибка", - отметил он.
Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обрушилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.