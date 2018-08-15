Двоє українців постраждали унаслідок обвалу мосту в Генуї - консульство
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня, але повідомило, що двоє українців постраждали. Про це українське консульство в Мілані повідомило у Facebook, передає УНН.
Двоє постраждалих громадян України перебувають у лікарні "Сан Мартін", з якою Генеральне консульство підтримує постійний зв’язок.
До інших лікарен "Галлієра" та "Вілла Скассі" постраждалі українці на госпіталізацію не поступали.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді у Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
Кількість загиблих у результаті обвалу автомобільного мосту у Генуї на півночі Італії досягла 39 осіб.