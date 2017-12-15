Двое украинцев пытались проехать из Крыма с "паспортами ДНР"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95999 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101443 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101810 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115576 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103050 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105658 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112557 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117217 просмотра

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9 марта, 17:47 • 123036 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134740 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Двое украинцев пытались проехать из Крыма с "паспортами ДНР"

Двое украинцев пытались проехать из Крыма с "паспортами ДНР"

Киев  •  УНН

 • 11703 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Пограничники обнаружили на админгренице с Крымом у двух мужчин "паспорта", выданные на территории ОРДЛО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Эти документы, которые были незаконно выданы на территории ОРДЛО, обнаружили пограничники Херсонского отряда на административной границе с Крымом.

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По данным ведомства, вчера с временно оккупированного полуострова в контрольный пункт "Каланчак" автомобилем "ВАЗ" прибыли два гражданина Украины 1986 и 1988 рождения. Во время паспортного контроля пограничники заметили нервозность пассажиров и провели совместно с представителями фискальной службы углубленный осмотр транспортного средства и вещей граждан. Как результат, общая группа обнаружила два "паспорта ДНР" на именф двух вышеуказанных граждан.

Граждан Украины пограничники пропустили в установленном порядке на материковую часть Украины, а выявленные фейковые документы изъяли и передали компетентным органам.

Напомним, по данным разведки, боевикам на Донбассе заменяют русские документы на "паспорта ДНР".

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