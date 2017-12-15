Двое украинцев пытались проехать из Крыма с "паспортами ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Пограничники обнаружили на админгренице с Крымом у двух мужчин "паспорта", выданные на территории ОРДЛО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Эти документы, которые были незаконно выданы на территории ОРДЛО, обнаружили пограничники Херсонского отряда на административной границе с Крымом.
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По данным ведомства, вчера с временно оккупированного полуострова в контрольный пункт "Каланчак" автомобилем "ВАЗ" прибыли два гражданина Украины 1986 и 1988 рождения. Во время паспортного контроля пограничники заметили нервозность пассажиров и провели совместно с представителями фискальной службы углубленный осмотр транспортного средства и вещей граждан. Как результат, общая группа обнаружила два "паспорта ДНР" на именф двух вышеуказанных граждан.
Граждан Украины пограничники пропустили в установленном порядке на материковую часть Украины, а выявленные фейковые документы изъяли и передали компетентным органам.
Напомним, по данным разведки, боевикам на Донбассе заменяют русские документы на "паспорта ДНР".