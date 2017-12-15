Двоє українців намагалися проїхати з Криму з "паспортами ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Прикордонники виявили на адмінмежі з Кримом у двох чоловіків "паспорти", видані на території ОРДЛО. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Ці документи, які були незаконно видані на території ОРДЛО, виявили прикордонники Херсонського загону на адміністративній межі з Кримом.
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За даними відомства, вчора з тимчасово окупованого півострова в контрольний пункт "Каланчак" автомобілем "ВАЗ" прибули два громадянина України 1986 та 1988 років народження. Під час паспортного контролю прикордонники помітили знервованість пасажирів і провели спільно з представниками фіскальної служби поглиблений огляд транспортного засобу та речей громадян. Як результат, спільна оглядова група виявила два "паспорти ДНР" на ім’я двох вищевказаних громадян.
Громадян України прикордонники пропустили встановленим порядком на материкову частину України, а виявлені фейкові документи вилучили та передали компетентним органам.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовикам на Донбасі замінюють російські документи на "паспорти ДНР".