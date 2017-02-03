Двое украинских военных погибли в зоне АТО с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"... Двое наших военных погибли, пятеро ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 3 февраля в Авдеевке по меньшей мере два человека погибли в результате вражеских обстрелов, ранили в лицо иностранного журналиста.
Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.