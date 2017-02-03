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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55994 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Двоє українських військових загинули в зоні АТО з початку доби

Київ • УНН

 • 7264 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Двоє українських військових загинули в зоні АТО з початку доби

“... двоє наших військових загинули, п’ятеро поранено”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого в Авдіївці щонайменше двоє людей загинули внаслідок ворожих обстрілів, поранено в лице іноземного журналіста.

Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

Українські Національні Новини

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