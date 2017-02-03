Двоє українських військових загинули в зоні АТО з початку доби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“... двоє наших військових загинули, п’ятеро поранено”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 3 лютого в Авдіївці щонайменше двоє людей загинули внаслідок ворожих обстрілів, поранено в лице іноземного журналіста.
Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.