Двое украинских военных погибли в зоне АТО, еще девять ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных погибли и девять получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Двое наших ребят погибло, девять - ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, 14 бойцов получили ранения, шестеро боевые травмы.