Двое украинских военных погибли в зоне АТО, еще девять ранены

"Двое наших ребят погибло, девять - ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, 14 бойцов получили ранения, шестеро боевые травмы.