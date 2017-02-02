Двоє українських військових загинули в зоні АТО, ще дев’ятеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули та ще дев’ятеро було поранено, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Двоє наших хлопців загинуло, дев’ять — поранено”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
Як повідомляв УНН, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, 14 бійців отримали поранення, шестеро бойові травмування.