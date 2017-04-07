Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Боевики сегодня продолжали нарушать режим "Тишины" и начала суток враг совершил 17 обстрелов позиций ВСУ, в результате чего два украинских военных были ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Так, на донецком направлении, по украинским бойцам в Верхнеторецком противник применил минометы калибра 82мм и крупнокалиберные пулеметы.
По опорным пунктам вблизи Авдеевки, вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям рядом населенного пункта Пески - из противотанковых гранатометов.
"Вблизи Мариуполя, из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе Водяного. С пулеметов крупного калибра обстреливал наших воинов под Новогригорьевка и Чермалык. Огнем из стрелкового оружия беспокоил защитников Новотроицкого", - сообщили в штабе.
На луганском направлении, враг из автоматических гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Крымского.
"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - добавили в штабе АТО.
Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что 6 апреля в результате боевых действий пятеро украинских военных получили ранения.