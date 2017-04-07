Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44179 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103283 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158616 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117369 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117105 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112899 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104530 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107142 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103629 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154136 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО - штаб

Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 7008 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Боевики сегодня продолжали нарушать режим "Тишины" и начала суток враг совершил 17 обстрелов позиций ВСУ, в результате чего два украинских военных были ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении, по украинским бойцам в Верхнеторецком противник применил минометы калибра 82мм и крупнокалиберные пулеметы.

По опорным пунктам вблизи Авдеевки, вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям рядом населенного пункта Пески - из противотанковых гранатометов.

"Вблизи Мариуполя, из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям в районе Водяного. С пулеметов крупного калибра обстреливал наших воинов под Новогригорьевка и Чермалык. Огнем из стрелкового оружия беспокоил защитников Новотроицкого", - сообщили в штабе.

На луганском направлении, враг из автоматических гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Крымского.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - добавили в штабе АТО.

Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что 6 апреля в результате боевых действий пятеро украинских военных получили ранения.

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