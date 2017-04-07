Двоє українських військових отримали поранення в зоні АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Бойовики сьогодні продовжували порушувати режим "Тиші" і початку доби ворог здійснив 17 обстрілів позицій ЗСУ, внаслідок чого двох українських військових було поранено, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Так, на донецькому напрямку, по українських бійцях Верхньоторецького противник застосував міномети калібру 82мм та великокаліберні кулемети.
По опорних пунктах поблизу Авдіївки, вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по позиціям поруч населеного пункту Піски — з протитанкових гранатометів.
“Поблизу Маріуполя, з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в районі Водяного. З кулеметів великого калібру обстрілював наших воїнів під Новогригорівкою та Чермаликом. Вогнем зі стрілецької зброї турбував захисників Новотроїцького”, — повідомили в штабі.
На луганському напрямку, ворог з автоматичних гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів поблизу Кримського.
“Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму „Тиші“ і вогонь у відповідь не відкривали. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — додали в штабі АТО.
Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 6 квітня внаслідок бойових дій п’ятеро українських військових отримали поранення.